شكرا لقرائتكم خبر عن عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 411 لسنة 2020 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد الثامن والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952، وعيد الأضحي المبارك الموافق العاشر من دي الحجة لعام 1441 هجرية. Advertisements نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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