شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: السماح بدخول الحدائق العامة والمتنزهات بعد العيد بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحريك مواعيد الغلق نتيجة لتقييمنا للوضع خلال فترة الـ3 أسابيع الماضية وعدم تأثير العودة على الوضع الوبائى في مصر، مما شجعنا على تحريك موعد الإغلاق وزيادة القدرة الاستيعابية للمحال إلى 50% بدءا من الأحد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: لن يكون مسموحا بإقامة الأفراح في أي أماكن تستقبلها، والشواطئ مغلقة وسيتم السماح للحدائق العامة والمتنزهات التى يسمح بالدخول فيها بتذاكر بعد العيد، مثلا حديقة الحيوان كان يتم طباعة 6 آلاف تذكرة سيسمح فقط لـ3 آلاف زائر للدخول إلى الحديقة وستكون نسبة الدخول للحدائق والمتنزهات 50%.

وتابع: لابد من مراعاة الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وتطبيق قواعد احترازية في فرح أو عزاء سيكون شيء لا يمكن أن يتصوره أي عقل ومن الصعب تطبيق أي ضوابط احترازية وسيتم تأجيله إلى حين تحسن الأوضاع، والأسوأ في ظل كورونا أنه من الممكن أن يضرك أن تتراجع في قرارات وتتخذ إجراءات أقصى منها، ولا نريد أن نتطرق إلى موضوع صفر إصابات لأنه سيكون وضعا مؤقتا وكل الدول التي سجلت صفر إصابات عادت الإصابات بشكل خفيف ولم يستمر صفر إصابات لأكثر من أسبوع، الوضع الوبائى في مصر تحت السيطرة، ونحن على الطريق الصحيح.

وأشار "سعد"، إلى أن عودة النشاط الرياضى ترفع الروح المعنوية للجميع، وقرار الحكومة بعودته سيتم تطبيقه، ولكن لا حديث عن عودة الجماهير فى المدى المنظور.