شكرا لقرائتكم خبر عن Top 7.. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم الأربعاء مع محمد أسعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top 7، أهم القصص الخبرية التى حدثت على مدار اليوم الأربعاء، 22 يوليو، ويقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزها، تشييع جثماني شهداء القوات المسلحة بعد إحباط محاولة هجوم إرهابى بشمال سيناء وقتل 18 تكفيريا، كما جاء بالنشرة إثيوبيا تتحدى الجميع، ووزير خارجيتها كتب "النيل لنا"، مدير مستشفى حميات دمنهور يصاب بكورونا للمرة الثانية، وسيدة تطالب بـ1.5 مليون جنيه نفقة كمكافأة نهاية الخدمة.

وعلى الصعيد الرياضي، تريزيجيه وصلاح انتصار وراء انتصار، حيث سجّل تريزيجيه بالأمس هدف في مرمى أرسنال لصالح فريقه أستون فيلا، أما الليلة فهي ليلة إنجاز محمد صلاح، بتتويج فريقه ليفربول بكأس ودرع الدوري الإنجليزي، تغريم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز 8 ملايين جنيه لصالح نادي الزمالك، وثبوت إيجابية 18 حالة كورونا بين لاعبي نادي الإنتاج الحربي.

أما على الصعيد الفني، إليسا تتفوق على ميسي وكيم كاردشيان، حيث حصلت على المركز الثالث فى عدد المتابعين اليوميين على حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعى بعد باربى وكريستيانو، بعدد متابعين يقدر بـ 16.3 مليون متابع.

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يذكر أن TOP 7 هي خدمة إخبارية يومية يقدمها الخليج 365، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.



الزميل محمد أسعد



























