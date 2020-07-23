شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية توضح لـ"تلفزيون الخليج 365" مزايا مبادرة تشجيع المنتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، التى تتيح دعم للمواطنين بـ200 جنيه لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، وتكلف الدولة أكثر من 12.25 مليار جنيه.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أهمية المبادرة، في تصريحات لـ"تلفزيون الخليج 365"، إلى هذه المبادرة ينتظرها كل منتج وتاجر ومستهلك، وهذا يستفيد منه مختلف الفئات، حيث يستفيد منها أصحاب المصانع من خلال زياد حجم الإنتاج، وسيستفيد منه التاجر من خلال زيادة حجم المبيعات، كما يستفيد منها المستهلك من خلال العروض والخصومات على المنتجات، وهو ما يؤدى إلى حركة رواج في الأسواق.

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ولفت إلى أن أهمية هذه المبادرة خاصة بعد فترة الركود بسبب أزمة فيروس كورونا، وأن الإعلان عن هذه المبادرة جاء في الوقت المناسب، موضحا أن هذه المبادرة سينتج عنها زيادة خطوط إنتاج المصانع، وزيادة حجم المبيعات، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

ونوه إلى أن جميع السلع التي يتم إنتاجها محليا تدخل ضمن المبادرة، مشيرا إلى أن السلع التى لا تدخل ضمن الدعم الحكومى سيتم الاستفادة منها من خلال الحركة، وذلك لأن بعض التجار سيسعى لاستغلال فترة الرواج لتسويق المنتجات الموجودة لديه وسيقدم عروض للاستفادة من هذه الحركة.

وتابع: الجميع سيشترك في هذه المبادرة، وتم تخصيص "سايت" للمصانع والتجار للتسجيل، للإعلان عن منتجاتهم، وستكون السلع محددة وواضح سعرها، ومتاح للجمهور الدخول على الموقع لمعرفة أنواع السلع وأسعارها ويمكنهم الشراء أون لاين.