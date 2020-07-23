شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل أكثر من 67 ألف حالة جديدة بكورونا فى أعلى حصيلة يومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البرازيل تسجيل أكثر من 67 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال أخر 24 ساعة، فى أعلى حصيلة يومية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وانطلقت المرحلة النهائية للقاح ضد الفيروس التاجى الجديد كورونا، صينى الصنع، فى البرازيل، حيث تلقى المتطوعون الجرعات الأولى مما يأمل المسئولون أن يغير قواعد اللعبة فى هذا الوباء العالمى.

Advertisements

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews الهندية أصبح اللقاح، الذى طورته شركة الأدوية الصينية الخاصة Sinovac Biotech، هو الثالث فى العالم الذى يدخل فى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أو اختبارات واسعة النطاق على البشرالخطوة الأخيرة قبل الموافقة التنظيمية.