شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى لـ"تلفزيون الخليج 365": هدفنا سحب لقب نادى القرن من الأهلى بقرار من الفيفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن نادى الزمالك لم يلجأ لتحرير محاضر في أزمة نادى القرن، قائلاً:" الزمالك يبحث عن حقه وهذا سبب مشكلات للطرف الأخر، الزمالك يطلب حقوقه بشكل قانونى وسنلجأ للكاف".
وأضاف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك خلال لقائه مع تلفزيون الخليج 365،" الزمالك يحترم المنافس، الأهلى ليس في خصومة معنا، الزمالك فى خصومة مع المجلس السابق للاتحاد الأفريقى الماضى وليس الاتحاد الحالي، لأن المجلس السابق هو من اختار نادى القرن بمشاركة عضو مجلس لإدارة الأهلى في تلك الفترة، وهناك بطولات لم تحسب أثناء احتساب جائزة نادى القرن".
نسعى لإصدار قرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لسحب لقب نادى القرن من النادى الأهلى ومنحه لنادى الزمالك باعتباره النادى الكثر حصولاً على البطولات في القرن الماضى، أما تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية جاء بعد تحرك الأهلى وإعلانه بأن نادى القرن مسجل باسمه.
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