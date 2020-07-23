شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الحصول على 10 أكواب ماء يوميا يحافظ على رطوبة الجسم أثناء السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة حصول الجسم يوميا علي من 8 إلى 10 أكواب ماء للحفاظ علي رطوبة الجسم خاصة أثناء السفر، وقالت وزارة الصحة إن تناول الماء يساهم فى رفع عمليات الحرق بالجسم .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .

يشار إلى إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.