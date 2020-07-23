شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة للبرلمان: 4.5 مليار جنيه استثمارات لمشروع القطار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، تخصيص استثمارات قدرها 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2020/2021 لصالح مشروع القطار الكهربائي، الذي يجري تنفيذه في إطار ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن العمرانية الجديدة

وأشارت الحكومة، في خطتها المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلي أن المشروع يخدم مناطق شرق القاهرة ويربط السلام (المحطة التبادلية من الخط الثالث) ومدينة العبور والشروق وبدر والروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، وكذا العاصمة الإدارية الجديدة من خلال المرور عبر الطريق الإقليمي الثاني وصولاً إلي طريق السويس الصحراوي.

Advertisements

ويأتي مشروع القطار الكهربائي، ضمن أهم مشروعات الهيئة القومية للأنفاق الجاري تنفيذها في خطة الحكومة خلال العام المالي 2020/2021 في قطاع النقل، حيث تولي أهمية كبرى لتطوير القطاع وتحسين كفاءته والنهوض بإنتاجيته لتأثيراتها الايجابية علي أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلي قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق، إنطلاقاً من أهمية شبكات النقل بكافة أنواعها بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية حيث يتم من خلالها الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك وتمكين مواقع الانتاج من الحصول علي متطلباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل.