شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تبدأ إغلاق شارع الهرم جزئيا ويستمر حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أغلقت محافظة الجيزة منذ قليل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، شارع الاهرام بشكل جزئى، في تقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية وامام مسجد السلام وذلك حتى السبت القادم علي ان تكون الاعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا فقط .

وقالت محافظة الجيزة، أنه فى إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع قامت محافظه الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة بالبدء فى نقل المرافق غاز طبيعي والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع، سيتم إجراء غلق جزئى لشارع الأهرام عند تقاطعه مع شارع ناصر الثورة واجراء غلق جزئي لشارع الأهرام عند تقاطعه مع شارع الوحدة العربية بالإضافة الي اجراء غلق جزئى لشارع الأهرام بالاتجاهين أمام مسجد السلام وذلك لمدة ثلاثة أيام علي ان تكون الاعمال ابتداءا من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا بدءا من يوم الخميس الموافق 23/7/2020 وحتي السبت الموافق 25/7/2020.

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وفى السياق وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشئ الي اصله عقب الانتهاء منها.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .