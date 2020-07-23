شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: ندرس عودة صلاة الجمعة بعد العيد.. ولن تعود المحال للفتح 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا الآن فى وضع جيد وأرقام الإصابات والوفيات تتراجع بعد مرور 3 أسابيع من الفتح، ولذلك قررنا الفتح بنسبة 50% في المطاعم والمقاهى مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهارة، إن القرارات الجديدة تشمل المؤتمرات فقط على ألا يزيد عدد الحضور عن 50 شخصا، وليس الأفراح والعزاءات وما زالت دور المناسبات مغلقة حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن الأوقاف بدأت الاستعداد للفتح التدريجى للمساجد لصلاة الجمعة بعد العيد، وما طبق بعيد الفطر سيتم فى عيد الأضحى، وستحدد الأوقاف المسجد الذى ستتم منه بث صلاة العيد.

وأشار متحدث الحكومة إلى أننا سندرس بعد عيد الأضحى تخفيف القيود ومنها صلاة الجمعة، وأكمل: الحكومة جادة النظر إلى مواعيد غلق المحال التجارية ولن تعود المحال للفتح 24 ساعة بعد انتهاء كورونا وسيكون جزءا من التاريخ، وستكون هناك مواعيد واشتراطات أخرى للمناطق السياحية.