أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و41 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز الأخبار:
الصحة: تسجيل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و41 حالة وفاة
الأوقاف: نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من المصلين
حصاد الوزارات.. التموين تعلن بدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتى قها وإدفينا
وزير التموين يعلن بدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتى "قها" و"إدفينا"
كاهن كنيسة مارجرجس بديرب نجم بعد شرائه صك أضحية: كلنا واحد وأعيادنا واحدة
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