أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و41 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز الأخبار: الصحة: تسجيل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و41 حالة وفاة متحدث الوزراء: ندرس عودة صلاة الجمعة بعد العيد.. ولن تعود المحال للفتح 24 ساعة الأوقاف: نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من المصلين عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وعيد الأضحى فيديو.. أردنية تنشر فيديو اغتصاب قط بطريقة وحشية فى عمان الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر متحدث الوزراء: دعم 200 جنيه لكل فرد ببطاقة التموين فى مبادرة المنتجات المحلية الصحة: متابعة المتوجهين للمدن السياحية بكارت مراقبة صحية وتوفيره عبر البوابات Advertisements مجهول يغتصب "قط" بطريقة وحشية فى العاصمة الأردنية.. صور الحكومة: زيادة نسبة الإشغال بالمطاعم والمقاهى 50% والعمل حتى 12 صباحا وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة عينة التفاضل والتكامل بنسبة نجاح 87% الأوقاف: ندرس آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة حصاد الوزارات.. التموين تعلن بدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتى قها وإدفينا وزير التموين يعلن بدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتى "قها" و"إدفينا" كاهن كنيسة مارجرجس بديرب نجم بعد شرائه صك أضحية: كلنا واحد وأعيادنا واحدة الحكومة توافق على تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية للاستثمارات الطبية الصحة: نسبة الشفاء من كورونا والخروج من المستشفيات قفزت لــ32.9% الصحة: صرف العلاج المنزلى لـ24629 حالة مصابة بكورونا.. و171378 حقيبة للمخالطين البابا تواضروس يستقبل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر بالمقر البابوى

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