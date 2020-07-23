شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمين: موظفو البريد سيصرفون المعاشات غداً رغم العطلة الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك توجيهاً صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المعاشات قبل عيد الأضحي، موضحاً أن التكليف صدر يوم 17 من الشهر الجاري، ولكن الهيئة أسرعت في تنفيذه.

وأضاف عوض، فى مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم ريهام إبراهيم، المذاع على قناة سي بي سي، أن الهيئة بذلت مجهودا كبيرا وتم تسليم المعاشات للبنوك والبريد وغداً أول يوم للصرف، كما أن العاملين في البريد أصروا على النزول غداً لبدء صرف المعاشات من منافذ الهيئة رغم أنه عطلة رسمية.

وتابع رئيس مجلس إدارة هيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم إتاحة صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلية، كما سيتم صرف المعاشات بناء على التقسيم، كل شريحة سيكون صرف معاشاتها على مدار يومين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة للتعامل مع المشاكل الواردة في حالة وجودها، وقسمنا صرف المعاشات على 3 شرائح لتجنب الزحام والوقاية من فيروس كورونا المستجد.