شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يجيب على سؤال تلفزيون الخليج 365.. لو كنت مكان والدك هتعلق لافتة نادى القرن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن الجدل بين جماهير الأهلى والزمالك سيظل طول العمر لأنهم جماهير أكبر ناديين في مصر، وستظل عملية الخلاف بين الجماهير قائمة ولكن يجب أن يظل الجدل في إطار الرياضة.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك خلال لقائه مع تلفزيون الخليج 365، أن الأهلى حصل على نادى القرن في أواخر القرن الماضى، لكننا بعد مرور 20 عاماً نرى أن الزمالك الأحق باختياره كنادى القرن، ولسنا في أزمة هذه حقوق ولنا حق نسعى ورائه".

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ورد على قضية لافتة نادى القرن التي تم تعلقيها على نادى الزمالك، قال أحمد مرتضى منصور:" أنا لا اعترض على وضع هذه اللافتة، وكان يمكن وضع لافتة بعنوان نادى الزمالك هو الأكثر حصولاً على البطولات في القرن العشرين، وليس من المعقول أن يكون في لجنة اختيار نادى القرن عضو في مجلس إدارة النادى الأهلى، وهدفنا من اللافتة أن نذكر الناس أن الزمالك تعرض لظلم في قضية نادى القرن ".