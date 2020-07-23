شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة أسعار الذهب وفضل العشر الأوائل من ذى الحجة.. فى موجز الترنيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تلفزيون الخليج 365"، موجزا جديدا لاستعراض أبرز الترنيدات اليوم الأربعاء 22 يوليو، الذى أعده الزميل تامر إمام وقدمه الزميل هشام عبد التواب والزميلة رغدة بكر.

بدأ الموجز بإلقاء الضوء على حملة التضامن والتأييد الكبيرة لقواتنا المسلحة عبر السوشيال ميديا، وذلك بعد نجاح الجيش المصري في القضاء على مجموعة من التكفيريين بعد هجومهم المسلح على أحد الارتكازات الأمنية في منطقة بئر العبد.

وعبر المصريون عن فخرهم واعتزازهم بجيش بلادهم، والغالبية استخدم مصطلح "إحنا في ضهر جيشنا".

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كما أشار الموجز لتصدر اللاعب المصري محمود تريزيجيه ترنيدات تويتر بعد تألقه اللافت للنظر أمس في مباراة فريقه أستون فيلا ضد أرسنال. محمود تريزيجيه نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريقه، الذي يصارع الهبوط في الدوري الإنجليزي.

واحتفل المصريون بنجمهم تريزيجيه الذي يقدم موسما كرويا ممتعا مع فريقه في الدوري الإنجليزي.

كما تطرق الموجز لاهتمام المصريين بالبحث عبر جوجل عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، بجانب زيادة البحث عن موعد وقفة عرفات وموعد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وعاد جثمان شادي للظهور مجددا في ترنيدات السوشيال ميديا، بعدما تم العثور على جثة بدون رأس على شاطئ النخيل، ومن المنتظر إجراء تحليل DNA للتأكد ما إذا كانت الجثة للشاب شادي عبد الله أم لا.

وألقى الموجز الضوء، على حالة الدهشة التي سيطرت على المصريين اليوم بسبب أسعار الذهب التي ارتفعت بشكل غريب. ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 لحوالي 820 جنيها وهو سعر مرتفع جدا.