شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مائى لتلفزيون الخليج 365: مصر والسودان عليهما تقديم احتجاج لمجلس الأمن ضد أثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس شراكى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا قامت بحجز مياه الفيضانات والأمطار والتي يصل حجمها إلى 5 مليار متر خلال شهر يوليو حتى الأن وذلك في إطار خطة ملء السد.

وأضاف شراكى فى تصريحات لتلفزيون ”الخليج 365” أن حجز المياه مرتبط بالإنشاءات الهندسية خاصة الجزء الخاص بغلق المياه، حيث تم الانتهاء من هذا الجزء خلال العام الماضى، حيث تم رفعه من 40 مترا إلى 70 وبالتالي تم زيادة حجم المياه التى يتم حجزها، ومن المتوقع أن هذا الارتفاع يسمح بحجز 5 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزيد حجم مياه الأمطار والفضيانات بحجم 2 مليار متر مكعب وسيتم يعبرهم حاجز السد ويصل إلى السودان ومصر.

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وأوضح شراكى أنه لا يمكن الجزم بأن أثيوبيا بدأت ملء السد ، مشيرا إلى مياه الفيضان بدأت في المرور من أعلى السد منذ أمس، وسوف يستمر مرور المياه حتى شهر أكتوبر، والذى سيشهد انخفاض الأمطار، وأنه في حالة فتح بوابات السد في بداية شهر أكتوبر سيكون ذلك حجز للمياه وليس ملء، ولكن إذا لم تقم بفتح تلك البوابات فسيكون ذلك ملء وليس تخزين للمياه.

وأكد أن تسرع إثيوبيا وإعلانها ملء المرحلة الأولى يؤكد نيتها في عدم فتح البوابات في شهر أكتوبر، وعلينا أن نتعامل مع ذلك التصريح حسب إعلانها، وأن تقدم مصر والسودان احتجاج للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن على أن هذه خطوة لبداية الملء دون اتفاق وهذا مخالف للمفاوضات والأعراف والقوانين الدولية.