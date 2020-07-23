شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الرسوم الجديدة على النظافة لن تؤثر على محدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضروة العمل على إقامة المحطات الوسطية، موضحة أن الوزارة انتهت من مناقشة مشروع قانون إدارة المخلفات بلجان مجلس النواب. وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم لبرنامج "مساء دي أم سي"، الذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه تم الانتهاء من 11 محطة، ونتوقع قريبا الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن الرسوم الجديدة على النظاقة لن تؤثر على محدودي الدخل.

وأكملت وزيرة البيئة، أن هناك فصلا كاملا للعقوبات والغرامات وسيكون بضوابط معينة، منها إلقاء القمامة، وتلويث مياه البحر، وغيرها.

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة"، وذلك فى إطار البرنامج الشامل الذى يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهى البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي.

ووجه الرئيس فى هذا الشأن بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.