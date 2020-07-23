شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الجيش الليبى: الحل العسكرى جاهز بقوة لأن الميليشيات لا تحترم الاتفاقيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن هدف الجيش الوطني الليبي كان دائماً تثبيت الأمن في كافة ربوع الوطن. وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أنه لا يمكن وقف العمليات ضد المجموعات الإرهابية، متابعا: "احترمنا المبادرة المصرية الهادفة إلى وقف إطلاق النار".

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى إلى أن الحل العسكري جاهز بقوة لكون الميليشيات لا تحترم المبادرات والاتفاقات.

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قال وزير خارجية إيطاليا، إنه يجب استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا بأسرع وقت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال نائب المندوب السعودي في نيويورك: "نجدد دعم الحل السياسي بليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل". وأضاف نائب المندوب السعودي في الأمم المتحدة: "ندعم إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا".

وتابع نائب مندوب السعودية في الأمم المتحدة: "ندعم جهود وقف التدخلات بليبيا، وعلى الأطراف الليبية التعاون لإيجاد تسوية".