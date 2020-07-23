شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مبيعات مديرية القاهرة من صكوك الأضاحى تخطت 9 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى جدولا يوضح حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف بالمديريات الإقليمية قبل بدء مسابقة العشر الأوائل من ذي الحجة 1441هـ، لافتة إلى أن التمييز بنجمة وخمسة آلاف جنيه استثنائية لكل مديرية أوقاف تتجاوز مبيعات صكوك العام الماضي مستمران.

وحقت مديرية أوقاف القاهرة مبيعات صكوك بإجمالى نحو 9 ملايين جنيه و 939 و600 جنيه، فيما حققت مديرية الإسكندرية نحو 6 ملايين و373 ألف جنيه.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن عدد جوائز تحفيزية لمديرياتها فى جميع المحافظات، وهى مسابقة العشر الأول من ذى الحجة لصكوك الأضاحى.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه تحفيزًا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية تعلن اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحى عن الجوائز التحفيزية التالية:

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1 – مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديدة بغض النظر عن عدد المرات، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

2 – مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل مديرية من مديريات الوجه القبلى والمديريات (ب) لكل 200 صك، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

وأكدت الوزارة أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.