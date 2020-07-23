تفاصيل إغلاق شارع الهرم جزئيا لنقل مرافق تتعارض مع مسار المترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل "منتصف الليل" شارع الهرم جزئيا بسبب إنجاز خط مترو الأنفاق ويستمر الإغلاق 3 أيام، لنقل مرافق تتعارض مع مشار مشروع مترو أنفاق الخط الرابع "غاز طبيعى"، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إن الإغلاق الجزئى بشارع الأهرام سيكون فى عدة نقاط منها عند تقاطعه مع شارع الثورة، عند تقاطعه مع شارع الوحدة العربية، وفى الإتجاهين أمام مسجد السلام، مشيرا إلى أن الإغلاق سيكون من منتصف الليلة حتى الساعة 5 صباح السبت المقبل.

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وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، نسقت مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل.