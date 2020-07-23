بالصور.. الآثار تنظم جولة إرشادية لشباب المكفوفين بقصر البارون

محمد اسماعيل - القاهرة - نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار، جولة إرشادية لعدد من الشباب المكفوفين بقصر البارون بمصر الجديدة، وذلك بالتعاون مع جمعية عين مصر.

وقالت الدكتورة رشا كمال، مدير عام الإدارة، إن تلك الجولة الأولى من نوعها في قصر البارون، وتضمنت زيارة قاعات القصر ومنطقة البانوراما.

كما تم تدريب الشباب على إمكانية القيام بجولة ذاتية من خلال استخدام تطبيقات الموبايل التي تحول بطاقات الشرح المكتوبة إلى صوت مسموع.

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وانتهت الجولة بتنفيذ ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي كان تدرب عليها الشباب من قبل؛ حيث تمكنهم تلك الورشة من التقاط الصور الفوتوغرافية من خلال التدريب على نموذج مجسم من الكاميرا والتدريب على الأبعاد، والإحساس بالضوء مما يؤهله لالتقاط عدد من الصور التي يتم طباعتها فيما بعد بارزة ليتمكن من الإحساس بما قام بتصويره.

وأضافت كمال، أن الإدارة خصصت أيضا جولة للأطفال من سن ٦ سنوات وحتى ٩ سنوات، حيث اصطحب أعضاء الإدارة الأطفال في جولة داخل القصر يصاحبها شرح لتاريخ بنائه وبناء حي مصر الجديدة.

كما تم توزيع الكتيب الخاص بالأطفال والذي أصدرته الإدارة سابقا، واختتمت الجولة بتنظيم ورشة عمل للأطفال تمكنهم من تعلم صناعة مجسم فيل صغير من الصلصال يشبة الأفيال بواجهة القصر باستخدام قالب صنعته الإدارة.