بالصور| الحياة تعود لشرم الشيخ.. ونسب الإشغال 30%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- جلال المسيري:

سجلت مدينة شرم الشيخ، نسب إشغال وصلت لـ30% من المصريين مع عدد محدود من الأجانب معظمهم من دولة أوكرانيا، وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك في إطار التزام الفنادق بتعليمات التباعد الاجتماعي في شرم الشيخ، والإجراءات الأمنية في مطار شرم الشيخ مع تعقيم الحقائب داخل الطائرة، بالإضافة إلى التزام الركاب وطاقم الضيافة بارتداء الكمامة طوال الرحلة والاقتصار على توزيع زجاجات المياه فقط.

ويأمل الجميع في شرم الشيخ، أن تزدحم المدينة مع قدوم عيد الأضحى المبارك.​