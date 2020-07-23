"حقوق إنسان البرلمان" تشيد بالأعمال البطولية والتضحيات الفدائية للقوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أشادت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالأعمال البطولية والتضحيات الفدائية التي يقدمها أبطال القوات المسلحة البواسل والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، وإحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية بالإضافة لمقتل 18 تكفيريا منهم فرد يرتدي حزام ناسف، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربات مفخخة.
وأكدت النائبة مارجريت عازر، أن ما يقدمه أبطال القوات المسلحة البواسل من جهود وتضحيات هي وسام شرف على جبين كل مواطن مصري يعرف قدر هذا الوطن وأصالته، وعراقة تاريخه والجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة في الدفاع عن تراب الوطن ومواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه وحماية الحدود المصرية تعكس مدى القدرة القتالية لقواتنا المسلحة واليقظة التامة على حماية كل شبر من تراب الوطن والقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.
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