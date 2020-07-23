أخبار مصر | الوعي الدستوري.. في كتاب "الجمهورية"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الوعي الدستوري.. في كتاب "الجمهورية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر عدد يوليو 2020 من كتاب الجمهورية برئاسة الكاتب الصحفي وليد البلاسي رئيس التحرير؛ وهو كتاب "الوعي الدستوري – مفاهيم .. وتطبيقات" للمستشار الدكتور خالد القاضي ، رئيس محكمة الاستئناف ، والخبير التشريعي.

وصرح البلاسي بأن "كتاب الجمهورية" يحرص منذ تولى رئاسة تحريره أن يواكب الأحداث الوطنية الجارية على أرض مصر ؛ فصدر هذا الكتاب متزامنًا مع انتخابات مجلس الشيوخ ومن بعدها انتخابات مجلس النواب ، ليعرض ويحلل التجربة الدستورية العريقة التي خاضتها مصر عبر تاريخها ، مبينا المفاهيم العامة لماهية وأنواع وموضوعات وصياغة الدساتير.

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وأضاف البلاسي أن المؤلف قد أوصى في الكتاب ؛ باستراتيجية وطنية لتجديد الفكر القانوني في مصر، ونشر الوعي الدستوري.

ويقع الكتاب في 364 صفحة ويباع بسعر رمزي عشرين جنيهًا .

يذكر أنه قد صدر للقاضي 35 كتابًا شملت موضوعات تشريعية وقانونية ووطنية وتوثيقية قضائية متنوعة، فضلًا عن مؤتمراته وندواته ومقالاته ودراساته في الوعي بالقانون والثقافة القانونية والدستورية.