شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيني أبوعرب.. أحد الضباط الأحرار الذي ودّع الحياة في ذكرى ثورة يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفى مساء اليوم، الأربعاء، العميد الحسيني أبوعرب، أحد ضباط الجيش المشاركين في ثورة 23 يوليو 1952 ويعتبر أحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار، ومن المقرر أن يواري جثمانه الثرى غدا في ذكرى الثورة التي شارك فيها قبل 77 عاما.

وأعلنت أسرة الفقيد أن صلاة الجنازة ستقام أمام المعهد الدينى بأجهور الكبرى، بطوخ بمحافظة القليوبية، في الساعة العاشرة من صباح غدا الخميس والدفنة بمقابر العائلة بأبوعرب بأجهور الكبرى والعزاء يقتصر على صلاة الجنازة.

وسادت حالة من الحزن بين اهالي القرية والقري المجاورة على فراق الفقيد واكد محمد صالح داود أحد أبناء القرية أن الفقيد بعد إنهاء خدمته في المؤسسة العسكرية انخرط في العمل الخيرى بعدما ترك إرثه طوعا وتفرغ للعمل الخيرى وتبرع بممتلكاته ومعاشه الشهرى لجمعية خيرية أنشأها لخدمة أهالى قريته أجهور الكبرى، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية كما قام بالتبرع لمبني من 5 أدوار ومساحة كبيرة لإقامة مستشفى لخدمة أهالي البلدة وهو التبرع الذي لم يتم استغلاله من الدولة حتى الآن.

ويعد العميد الحسينى منصور أبوعرب، أحد ضباط ثورة 23 يوليو وبدء تعليمه بمدرسة الأمير فاروق بحى روض الفرج والتحق بالكلية الحربية في أكتوبر عام 1948 رغبة في تحرير البلاد من الاحتلال البريطانى والمشاركة في إنشاء جيش وطنى وتخرج في 11 فبراير عام 1950 وبعد التخرج التحقت بكتيبة البنادق السادسة المشاة وشارك بعدها في الثورة كأحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار.