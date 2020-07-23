شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري يعيد 19 مستبعدًا لانتخابات «الشيوخ» في البحيرة.. ويرفع عدد المرشحين إلى 41 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الدائرة 47 أفراد بمحكمة القضاء الإداري في البحيرة، برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس المحكمة، مساء اليوم، الأربعاء، قبول طعون 19 من المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، وإدراجهم في كشوف المرشحين، كما قضت برفض 5 طعون أخرى. وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح للمقاعد الفردية، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، تلقت أوراق 46 متقدما للترشح على المقاعد الفردية بمجلس الشيوخ، وقررت قبول أوراق 22 منهم واستبعاد أوراق 24 متقدمًا للترشح والذين لجأ 21 منهم للقضاء الإدارى وقضت المحكمة بقبول أوراق 19 منهم ليرتفع بذلك عدد المرشحين إلى 41 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد فردية بدائرة محافظة البحيرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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