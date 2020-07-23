شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. «عزل ملوي» يسجل صفر إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مصادر مطلعة بمستشفى ملوي للعزل الصحي، أن المستشفى سجل صفر إصابة بفيروس كورونا، على مدار الـ24 ساعة الماضية لأول مرة منذ بداية الجائحة.
ويستقبل المستشفى نحو 40 حالة يوميا منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وأخذ العدد يتراجع تدريجيا، حتى وصل إلى صفر في 24 ساعة، ومن المحتمل أن يستقبل المستشفى إصابات جديدة لكن أقل من السابق.
وخصصت المنيا 14 مستشفى لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، هي مطاي المركزي، بنى مزار، العدوة، مغاغة، الفكرية المركزي، الصدر بمدينة المنيا، ملوى، الحميات بالمنيا، ومغاغة، والعدوة، وديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، وجراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط.
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الوضع في مصر
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اصابات
89,745
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تعافي
30,075
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وفيات
4,440
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