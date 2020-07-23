شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أشمون يداهم مصنع كيماويات بدون ترخيص والتحفظ على محتوياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون بمداهمة مصنع كيماويات مدار بدون ترخيص بطليا.

وتبين من المداهمة أن المصنع يقام بداخل مزرعة دواجن بطليا، وأنه تم إلغاء النشاط بها من قبل، وتم استغلالها كمصنع كيماويات مدار بدون ترخيص، كما تبين وجود كميات كبيرة من التنر والمنظفات ومواد كيميائية أخرى مجهولة المصدر والمضرة بالإنسان والبيئة.

وتحفظت اللجنة على جميع المواد والخامات والأدوات المستخدمة في التعبئة بالمصنع، وحررت محضرا رسميًا بالواقعة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطن المخالف.

من جانبه، أكد سرور على استمرارية الجولات الميدانية المفاجئة، في إطار الحفاظ على الصالح العام ومصلحة المواطنين.