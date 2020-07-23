جامعة 6 أكتوبر تشارك في «تعليم وتأهيل معلمي اللاجئين» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك جامعة 6 أكتوبر في «تعليم وتأهيل معلمي اللاجئين» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ويهدف المشروع إلى تطوير خبرات المعلمين بما يتناسب مع احتياجات اللاجئين التعليمية والاجتماعية والنفسية، انطلاقاً من اختلاف الخلفيات الثقافية باختلاف جنسيات اللاجئين المختلفة، كما يتم تنفيذ المشروع وتمويله بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

حيث تلعب كلية التربية بجامعة 6 أكتوبر دوراً رئيسياً بهذا المشروع من خلال توفير خبرات الكوادر اللازمة لإعداد وتوصيف المقررات الدراسية بما يتناسب مع تدريب اللاجئين، وفى هذا الصدد وفرت الجامعة الجوانب الفنية الخاصة لإعداد دبلوم مهنى لتدريب معلمى اللاجئين بأسلوب التعليم الإلكتروني المدمج، وتم اعتماد هذا الدبلوم من جانب الاتحاد الأوروبى كشهاده أساسية لكافة الجامعات المشاركة للمشروع.

وتقوم الجامعة بالإضافة إلى ذلك بتجهيز مركز تدريب على مستوى عالى من التكنولوجيا لتقديم خدمات إعداد وتدريب المعلمين على طرق التدريس.

وفي إطار ذلك تم تدريب ما يزيد على 60 مدرسا من السوريين والمصريين الذين يتعاملون مع اللاجئين بعدة مدارس مصرية، وتدريب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية على مهارات تدريب اللاجئين لما يؤهلهم لنشر خبراتهم على مستوى أوسع.