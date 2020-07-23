شكرا لقرائتكم خبر عن «من أجل مصر» تستعد للدعاية الانتخابية لـ«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، مرشح قائمة «من أجل مصر» فى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا لمجلس الشيوخ، إن الخطة القائمة لخوض الانتخابات المقرر إقامتها الشهر المقبل ترتكز على دعوة المواطنين للمشاركة فى التصويت لاختيار من يرونه مناسبًا لمقعد الشيوخ.

وأضاف «الخولى»، لـ«المصرى اليوم»، أن من يتهمون «مستقبل وطن» بأنه إعادة للحزب الوطنى يقولون مجرد كلام، لأن حزبه سعى لمشاركة باقى الأحزاب من كافة الأطياف السياسية، ولو كان مثل الحزب الوطنى المنحل لما أعطى أى فرصة لباقى الأحزاب للمشاركة معه، وهو ما يدل على رغبة «مستقبل وطن» فى التنوع السياسى داخل القائمة ما بين مؤيد ومعارض.

وأوضح أنه بمجرد إعلان القوائم النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات سيتم التحرك على الأرض بالدعاية الانتخابية، مع التركيز على ضرورة إقناع المواطنين بالمشاركة، سواء فى الانتخابات على المقاعد الفردية أو القوائم، وأن كل قائمة خاصة بدائرة انتخابية ستتحرك سويًا حتى لو من أحزاب مختلفة ليكون التحرك كتلة واحدة.

وقال يوسف الحسينى، المتحدث الإعلامى للقائمة، إن التحالف الوطنى لقائمة «من أجل مصر» ينتظر الإعلان عن بدء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين الأحد المقبل، وتستمر حتى فترة الصمت الانتخابى 8 أغسطس المقبل، للبدء فى عملية الدعاية التى ستكون بالطبع مختلفة عن سابقتها لظروف وباء كورونا.

وأضاف أن كافة الأحزاب داخل القائمة كلفت لجانها الداخلية للبدء فى الدعاية الانتخابية بالمحافظات، وسيتم الدعم من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، ولن يعقد أى مؤتمرات أو فعاليات جماهيرية.

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