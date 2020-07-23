شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصر شهدت طفرة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن ثقته بأن العلاقات الصينية - المصرية والصداقة العميقة بين البلدين وآفاق التعاون الصيني - المصري، سوف تزداد متانة عقب المكافحة المشتركة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتوجه السفير - في تغريدة له علي موقع المدونات المصغرة "توتير" اليوم /الأربعاء/ - بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة إلي مصر والشعب المصري بمناسبة حلول العيد الوطني 68، معربًا عن تمنياته لمصر بمزيد من الرخاء والازدهار، وقال: "تحيا الصداقة بين الصين ومصر".

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