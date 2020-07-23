شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترصد جراج مخالفة بالدقى بعد تحويله لكافيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد حى الدقى بالجيزة، تغير استخدام جراج فى شارع عدى وتحويله إلى كافية، وتم رفع كافة المحتويات من المقاعد وشاشات العرض، وتم إيقاف الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات لإعادة الاستخدام إلى جراج لانتظار السيارات. جاءت الحملة بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمراجعة استخدام الجراجات والتأكد من استخدامها لانتظار السيارات فقط.

وفى السياق، أزال الحى شادر لبيع الخراف في ميدان سليمان جوهر، وتم تحرير غرامة 3 آلاف جنيه وفض الشادر في الحال، كما تم تحرير 15 مخالفة انتظار مخالف بغرامة 500 جنيه، وذلك في شارع الثورة وشارع ميدان الجمهوريات وشارع ميدان طهران، لتعزيز إيرادات الحى.

كما تم غلق كافية بعد انتهاء رخصة السياحة لوجود مخالفات في التنظيم وتم التوعية بسرعة التوجه للتصالح، وتم رفع المحتويات لإيقافه عن الاستمرار في المخالفة كما تم ضبط دراجة نارية مخالفة للغرض من الترخيص لقيام قائدها ببيع مشروبات في الطريق العام بدون تصريح.

ورصد الحى مخالفة بناء مخالف في مساحة جانبية للعقار بمسطح حوالي 10 م ويستغل مغسلة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

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