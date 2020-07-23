شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: من حق أى طالب ناجح أو راسب بالثانوية أداء امتحانات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالتعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، إن اختبار القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة المنضمين للجامعات ستبدأ من يوم السبت 8 أغسطس المقبل إلى يوم 20 أغسطس المقبل، بالكليات التي تتطلب دخولها اجتياز اختبارات قدرات، مثل الجامعات التكنولوجية وكليات الفنون الجميلة والإعلام وغيرها من الكليات التي تتطلب امتحان قدرات لدخولها.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالتعليم العالى، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن من حق جميع الطلاب الذى أدوا امتحانات الثانوية أن يتقدموا لإجراء امتحان القدرات، موضحا أن كل الطلاب من حقهم المشاركة في امتحان القدرات سواء كان ناجحا أو راسبا.

ولفت رئيس قطاع التعليم بالتعليم العالى، إلى أن التسجيل في امتحانات القدرات يتم إلكترونيا على موقع التنسيق، حيث إن هذا النظام معمول به منذ عام 2017، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب المشاركة في امتحانات القدرات لمرة واحدة.