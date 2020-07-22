شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن منطقة الجيزة لمدة 8 ساعات بسبب أعمال مشروع مترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات بمنطقة الجيزة اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، بسبب إجراء أعمال تحويلات لمشروع مترو الأنفاق بمنطقة الجيزة لتنفيذ أعمال لحام لخط مياه قطر 600 مم بشارع زغلول.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، الأربعاء، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (شارع الفاتح حتى شارع المحطة – ميدان الجيزة – بداية شارع الهرم).

وأكدت المحافظة أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للمواعيد المعلنة لإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.

وتابع بيان محافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة عند الطلب يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم.

وناشدت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .

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