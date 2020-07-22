شكرا لقرائتكم خبر عن «قتلوا مساعد وأمين شرطة أمام كنيسة».. «جنايات المنيا» تحيل أوراق 3 متهمين للمفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين حسين السنبيسي، وعلاء الدين محمد عباس، وأمانة سر عصام سيد البرجي، أوراق 3 متهمين، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام عليهم، بعد إدانتهم في جريمة قتل اثنين من رجال الشرطة «مساعد وأمين»، أمام كنيسة، في عام 2015.

وتضمنت أوراق القضية رقم 10872 لسنة 2015 جنايات قسم المنيا، المقيدة برقم 1573 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب المنيا، إحالة أوراق كل من: «ا. ا.»، «م. ا»، «ع.م»، إلى فضيلة المفتي. وتعود أحداث الواقعة إلى يناير من عام ٢٠١٥، حينما قتل المتهمين الثلاثة «عيد-ص» مساعد شرطة من قوة خدمة تأمين كنيسة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بندقية آلية وخزنتين عهدة المجني عليه.

كما قتلوا «محمد-ا»أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقوا جهاز اللاسلكي، وأعدوا لهذا الغرض السلاحين الناريين حوزة المتهم الأول والدراجتين الناريتين قيادة المتهمان الثاني والثالث وتوجهوا إلى خدمة تأمين الكنيسة وبمجرد مشاهدتهم أطلق المتهم الأول صوب المجني عليهما وابل من الأعيرة النارية من السلاحين بينما تواجد بقية المتهمين للشد من أذرهم بمسرح الجريمة لتنفيذ مخططهم الإجرامي.