شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: 17 مؤسسة فازت بجوائز هذا العام.. وفتح التقديم في أعمال 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن هناك 17 مؤسسة وصحيفة حصلت على جائزة الصحافة المصرية هذا العام تراوحت ما بين جائزة إلى 7 جوائز.
وتابع في كلمته بحفل تسليم جوائز الفائزين قائلا «وبالتالي هناك طيف كبير وتفوق صحفي موزع على كل الحالة الصحفية المصرية مما يدفعنا للأمل أكثر، واليوم يمكن اعتبار عودة العمل داخل النقابة ومن حسن الطالع أننا نبدأ من جديد بجوائز الصحافة وهو معنى مهم للنقابة التي تعني إصرارًا على معنى الصحافة لأنه لولا الصحافة المصرية ما كانت نقابة الصحفيين فالصحافة أسبق على النقابة».
وأعلن رشوان فتح الاشتراك مرة أخرى في المسابقة عن الأعمال المنشورة في 2019 وقال: «النقابة تمر كما يمر العالم كله بظروف حاولنا بما استطعنا من موارد وإمكانيات أن نجعل الحياة المهنية والاجتماعية أسهل ربما نجحنا في حالات وفشلنا في حالات نظن أننا قد اجتهدنا وسنواصل اجتهادنا لحصول جميع أعضائها على حقوقه سنواصل فيه وندعو لبلدنا والعام أن نجتاز هذه الجائحة» بحسب تعبيره، موجهًا الشكر للجنة الثقافية برئاسة محمود كامل.
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