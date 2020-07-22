شكرا لقرائتكم خبر عن متى نصل إلى صفر إصابات كورونا في مصر؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة إنه من المتوقع استمرار انخفاض إصابات كورونا الأيام المقبلة بشرط التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة «دي إم سي» أنه من المتوقع الوصول إلى صفر إصابات جديدة بحلول منتصف سبتمبر المقبل في حال التزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن هناك محافظات سجلت صفر إصابات جديدة بكورونا.
وأكد أن مصر تعمل على استكمال النجاح فى التعامل مع أزمة كورونا، وأن الشعب المصرى نجح فى التعامل مع الأزمة فى امتحانات الثانوية العامة رغم التخوفات الكبيرة من ارتفاع عدد الإصابات.facebook
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الوضع في مصر
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اصابات
89,745
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تعافي
30,075
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وفيات
4,440
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