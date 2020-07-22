شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يوجه العمداء إلى أهمية استمرار تطبيق إجراءات كورونا في الكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بعمداء الكليات في لقائه الشهرى الذي يعقده لمتابعة سير العمل بالكليات ومناقشة الموضوعات التي تحتاج لدراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة القادم، انعقد الاجتماع أون لاين عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية بحضور نائبي رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبدالدايم، أمين عام الجامعة.

بدأ مبارك الاجتماع بمتابعة أعمال الامتحانات التحريرية لطلاب السنوات النهائية بجميع الكليات، ومدى تطبيق الضوابط العامة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ومرور فترة الامتحانات دون مشاكل تذكر، مشيرا إلى الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة سير الامتحانات، موجها الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإدارى لمجهوداتهم خلال تلك الفترة والالتزام بالظوابط التي تم وضعها.

ولفت رئيس الجامعة إلى أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الكليات ووحدات الجامعة المختلفة.