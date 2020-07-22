شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الري الأسبق يكشف إيجابيات القمة الرئاسية الخاصة بسد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن القمة الرئاسية التي عقدت الثلاثاء، بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة حققت كثيرًا من الأغراض.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «أول هدف حققته القمة التحول من الغرف المغلقة مع إثيوبيا إلى قمة تحضرها أطراف دولية، فضلا عن التأكيد على عدم تحكم طرف واحد في مياه النيل الأزرق».

وأشار إلى أن القوانين الدولية الخاصة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن تصب في مصلحة مصر خلال أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن مصر تطالب بوجود آلية لحل المنازعات بين الأطراف الثلاثة خلال الفترة المقبلة.