شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يستقبل المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الأربعاء، المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام محافظة الغربية.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، خلال الاجتماع الذي عقده مع المحافظ بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا، واللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، أن محافظة الغربية من أكبر المحافظات التي حصلت على دعم غير مسبوق بمبلغ 411 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية، ضمن خطة التنمية في المناطق غير المخطط لها على مستوى مختلف المحافظات، مشيدا بجهود نواب البرلمان عن محافظة الغربية.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، عرضا توضيحيا للأعمال الجارية والتي تشمل 5 مناطق بمدينة طنطا ومنطقتين بمدينة المحلة الكبرى، حيث استعرض نسب تنفيذ الأعمال، والصعوبات التي واجهت عملية التنفيذ في بداية العمل، مؤكدا على إنجاز هذه الأعمال وفقا للاشتراطات الفنية.

وخلال الاجتماع، قدم نواب البرلمان النائب جلال عوارة والدكتور محمد خليفة الشكر والتقدير لمحافظ الغربية والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات على الدعم اللامحدود في سبيل توفير حياة كريمة لأهالي الغربية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.