شكرا لقرائتكم خبر عن خبير جيولوجي: إعلان إثيوبيا ملء السد يتناقض مع نتائج القمتين الإفريقيتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن نتائج اجتماع القمة الرئاسية بالاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة مبشرة.

وعن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بالاحتفال بالمرحلة الأولى لملء السد، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إنها «تصريحات تتناقض مع قرارات القمتين ومجلس الأمن، البوابات الصغرى للسد ليست لها قيمة وقت الفيضان، ويزيد متوسط المياه التي تدخل منها إلى 700 مليون متر مكعب يوميا»، معلقًا «إعلان إثيوبيا أنها بدأت مرحلة الملء يعني أنها تستبق الأحداث وتنوي غلق البوابات في أكتوبر».

وأكمل: «حال عدم التوصل إلى الاتفاق، على إثيوبيا فتح البوابات خلال أكتوبر المقبل لإخراج 5 مليارات متر مكعب مياه كونه سيكون ملء بقرار أحادي»، مطالبا بتقديم مصر احتجاج رسمي لدى الاتحاد الأفريقي بشأن تصريحات إثيوبيا بشأن ملء السد.

وأردف: «نحن نرفض تخزين ولو مليار متر مكعب مياه دون اتفاق»، مشيرا إلى إثيوبيا لن تستفد من السد في الزراعة إلا بمساحة 200 ألف فدان، فضلا عن إلغائها 5 توربينات من السد لعدم جدواها اقتصاديا.

ولفت إلى أن إثيوبيا تستهدف استغلال السد في توليد الكهرباء، متسائلا: «رئيس وزراء إثيوبيا قال إن 50 مليون إثيوبي ليس لديهم كهرباء ونحن معترفون بذلك، لكنه أكد أن كهرباء السد ستصدر للدول المجاورة، إذن ماذا سيستفيد المواطن الإثيوبي ؟».

وتابع: «في النهاية الشعب الإثيوبي لن يجد كهرباء ولا استثمار زراعي ولا مياه شرب من السد ثم سيصدم أن سد النهضة مجرد منتزه أو بحيرة للصيد»، مشيرا إلى أن إثيوبيا لن تستطيع تصدير الكهرباء دون الاعتماد على مصر كونها الدولة المؤهلة بالمنطقة للقيام بعملية التصدير.

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