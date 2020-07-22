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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إحالة جرائم البناء المخالف لمحاكم أمن الدولة طوارئ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية قرارالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإحالة جرائم البناء المخالف من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وبحسب قرار رئيس الوزراء أن أحكام القرار تسرى فقط على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم، وأن القرار يطبق من الساعة الواحدة صباحًا يوم الاثنين المقبل.
جاء هذا القرار ضمن جملة قرارات أصدرها رئيس الوزراء ونشرتها الجريدة الرسمية بشأن إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ منها قمع التدليس والغش وبعد جرائم التموين.
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