شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قرارات مجلس جامعة بنها الخاصة بخطة العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأعضاء المجلس.

ونقل رئيس جامعة بنها، رسالة شكر وتحية من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى القيادات الجامعية بجامعة بنها على دورهم الهام خلال فترة الامتحانات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشاد السعيد بالجهود المبذولة من جميع قيادات جامعة بنها أكاديمية وإدارية خلال الفترة الصعبة الماضية والعمل كفريق واحد من أجل مصلحة الجامعة وأبنائنا الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل تضم نواب رئيس الجامعة وقيادات أكاديمية وإدارية لمتابعة الامتحانات يوميا، فضلا عن المتابعة المستمرة لأجهزة التعقيم وخطة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات.

وأعرب السعيد عن تقديره واعتزازه بالجهود غير المسبوقة التي تبذلها الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية من أساتذة وأطباء وتمريض وفنيين وإداريين وحرصهم على تقديم الخدمات الطبية في هذه الفترة الحرجة التي لم نرها من قبل.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لأعضاء الفرق الطبية بمستشفيات بنها الجامعية والتى تم انتدابها للعمل بمستشفى الحجر الصحي بمدينة قها، مؤكدا أن الجامعة تثمن هذه الجهود وتقدر دور الأطقم الطبية في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، استعرض مجلس الجامعة الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021 والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021.

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وتبدأ أجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021 وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021.

كما استعرض المجلس مقترح تطبيق التعليم الهجين والعمل على تقليل الكثافة الطلابية خاصة في الكليات النظرية ذات الأعداد الكثيفة والمقرر تطبيقه اعتبارا من العام القادم، كما ناقش المجلس إجراءات تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة وتطبيقات الجامعات الذكية داخل الجامعة.