شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: إثيوبيا تمارس «جعجعة» سياسية لإرضاء الداخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن القمة الرئاسية حول سد النهضة أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للدول الثلاثة.

وتابع علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «إثيوبيا ليس لها أي حق في استغلال المياه بالنيل الأزرق، وأديس أبابا تمارس نوعا من الجعجعة السياسية لإرضاء الداخل»، مردفا «مصر نجحت في إظهار التعنت الإثيوبي أمام مكتب الاتحاد الأفريقي».

وأشار إلى أن القمة الأفريقية أكدت على أهمية عدم اتخاذ أي إجراء أحادي».

وحول تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي المستفزة قال «كلام مش قده، ومصر متمسكة بالمفاوضات بعد الحصول على خطوات إيجابيات جدا ولن تمسح بالتفريط في نقطة مياه».

وأكمل: «مصر حصلت على ما كانت تريد خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي تتمثل في إلزام الدول باتفاق قانوني ملزم لقواعد ملء وسد النهضة، فضلا عن بند فض النزاع باللجوء إلى القضاء حال حدوث خلاف في المستقبل».

Advertisements