شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر العفو الرئاسي عن سجناء بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد الثامن والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952، وعيد الأضحى المبارك. 29 M (F)_T by Bassam Mharan on Scribd الوضع في مصر Advertisements

اصابات 89,745

تعافي 30,075

وفيات 4,440

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