شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: مبادرة تشجيع المنتج المحلي لا تشمل السلع الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عمرو مدكور، مساعد وزير التموين لنظم المعلومات، تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلي.

وقال مدكور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «وزارة المالية طلبت قاعدة بيانات بـ 22 مليون بطاقة تستفيد من التموين لاستخدامها في المبادرة»، مؤكدًا أن المبادرة لا تتعلق بالسلع الغذائية.

وأكمل: «المواطن يحصل على خصم بقيمة 10% كحد أقصى لبطاقة التموين الواحدة خلال شراء السلع، التي تتضمنها مبادرة تشجيع المنتج المحلي»، معلقًا «السلع التي تشملها المبادرة لا تتعلق بوزارة التموين، بل سلع أخرى كالمنتجات الكهربائية على سبيل المثال».