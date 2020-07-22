شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تكشف تفاصيل مبادرة السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، إطلاقها الأحد المقبل، ويستفيد منها المواطن والمُصنِع والتاجر.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أن الاقتصاد العالمي والمصري تأثر بهذه المبادرة التي تستهدف المواطن وتوفر له سلعًا مخفضة الثمن، وأنه نتيجة الإغلاق تأثرت المصانع، بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع أن السلع التي سيتم تخفيضها يستفيد منها المواطن متوسط الدخل من خصم إضافي وهو عبارة عن 200 جنيه لكل فرد بحد أقصى 1000 جنيه على البطاقة التموينية الواحدة، وهي لجميع السلع المعمرة وغير المعمرة، باستثناء السلع الغذائية والسيارات، مشيرًا إلى أن كل ما هو صنع في مصر مدرج ضمن التخفيض مثل الملابس والأجهزة الكهربائية والأثاث.

وتابع مساعد وزير المالية: إن المواطن الذي يجهز نفسه، سيستفيد بالتخفيضات من الأجهزة الكهربائية وغيرها من أثاث المنزل، موضحًا أن هناك 4200 سلعة موجودة في المبادرة، و1200 تاجر مشاركين في المبادرة، بينما من لم يمتلك بطاقة تموينية يمكنه الشراء بالتخفيض حين أن الذي يمتلك بطاقة تموينية يحصل على تخفيض بحد أقصى 1000 جنيه على السلعة.