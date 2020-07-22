شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالحسن الشاذلى» دون مريدين بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهرت ساحة الاحتفال بمولد القطب الصوفى أبوالحسن الشاذلى بصحراء مدينة مرسى علم فى البحر الأحمر، أمس، خالية من المريدين والزائرين أو أى مظاهر للاحتفال الذى يتم سنويًا بدءًا من الأول من ذى الحجة وحتى صباح عيد الأضحى، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس «كورونا».

واتخذت مديرية الأمن إجراءاتٍ أمنية مشددة على الطرق المؤدية لمنطقة الاحتفال، لمنع أى سيارات، قد تقل مريدين وزوّارا، من المرور بالأكمنة، كما أخطرت وزارة الأوقاف جميع الأجهزة المختصة بالمحافظة بإلغاء الاحتفال بمولد القطب الصوفى، وناشد مسؤولو مدينة مرسى علم مختلف المريدين وأتباع الطرق الصوفية عدم المجىء للاحتفال هذا العام، مؤكدين أنه سيتم منع أى زائرين أو سيارات من الوصول لقرية الشيخ الشاذلى من خلال لجان أمنية ومرورية على الأكمنة الواقعة بين البحر الأحمر وباقى المحافظات فى (الزعفرانة وطرق سفاجا- قنا، والقصير- قفط، ومرسى علم- إدفو، وبرنيس- أسوان)، غير أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.