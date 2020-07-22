شكرا لقرائتكم خبر عن 55 ألفًا و600 دارس يؤدون امتحانات محو الأمية بالشرقية 4 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على انطلاق امتحانات محو الأمية «دورة يوليو 2020»، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 4 أغسطس حتى 19 أغسطس 2020 وذلك وفق إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المتقدمين لأداء الامتحانات للحصول على شهادة محو الأمية.

وكان عمرو شعلان، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ للموافقة على عقد امتحانات دورة يوليو، والمتقدم لها 55600 دارس للحصول على شهادة محو الأمية على أن يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروسات والأمراض المستجدة ليقرر المحافظ الموافقة على انطلاق الامتحانات في موعدها المحدد بالشروط الاحترازية المقررة حرصًا على سلامة وصحة المتقدمين للامتحان والجميع.

وسبق أن وافق محافظ الشرقية على تأجيل امتحانات دورة أبريل والمتقدم لها 35703 دارسين للحصول على شهادة محو الأمية، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا المستجد.