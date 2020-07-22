شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مصر للطيران": المؤشرات تدل على زيادة عدد الرحلات الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، بمناسبة حلول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، فضلا عن ذكرى ثورة 23 يوليو، التي كانت مرحلة فاصلة في تاريخ الوطن.

وقال رشدي زكريا، في رسالته للعاملين، اليوم الأربعاء، إن الشركة لا زالت تواجه تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وهي الأزمة العالمية التي عصفت بعدد كبير من شركات الطيران منها من أعلنت إفلاسها وأخرى من ألغت عدد من الوظائف وأنهت خدمة الكثير من العاملين نظرا لما تكبدته هذه الشركة من خسائر فادحة بالمليارات.

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وأضاف رئيس الشركة القابضة، أنه على الرغم أن مصر للطيران لم تكن بمنأى عن هذه الأزمة إلا أنه بفضل تكاتف جميع العاملين وجهودهم وتقديرهم للمسئولية، استطاعت الشركة الصمود في هذه الأزمة وبدعم من الدولة أيضا وجهود وزارة الطيران المدني، حيث بدأت بوادر الإنفراجة بعودة تدريجية لحركة الطيران المنتظم اعتبارا من شهر يوليو الحالي، ومتوقع أن القادم أفضل، حيث تدل المؤشرات على زيادة عدد الوجهات والرحلات خلال الفترة القادمة.

وشدد رئيس مصر للطيران، على ضرورة استمرار اتباع اجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.