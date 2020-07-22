شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نفتخر بجنسيتنا المصرية.. ونتمنى الخير لهذا الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "نفتخر بجنسيتنا المصرية، وأننا ننتمى الخير لهذا الوطن"، وذلك بحسب ما نشرت صفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الأربعاء. ويُعرف عن البابا تواضروس الثاني، حبه وانتمائه للبلاد، ومن ضمن جمله الشهيرة، أن مصر تباركت بزيارة العائلة المقدسة، وأن كان العالم في يد الله فمصر في قلب الله.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد هنأ أمس الثلاثاء، بعيد ثورة 23 يوليو، قائلا، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم لسيادتكم، وللشعب المصري العظيم ولكل القوى الوطنية بخالص التهنئة فى ذكرى وثورة يوليو المجيدة.

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وأضاف البابا تواضروس، فى تهنئته بالثورة، تلك الثورة التى جسدت تطلعات الشعب المصرى نحو الحرية والكرامة والاستقلال والتى لا نزال نستكملها الآن رغم التحديات الداخلية والخارجية التى يمر بها وطننا الغالي، حتى تصبح مصر واحة للحرية والسلام ورمزًا للتقدم والتنوير فى العالم أجمع، دمتم فى سلام ودامت بلادنا فى وحدة ونماء وبركة بفضل جهود أبنائها المخلصين.